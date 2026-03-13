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Comment utiliser les options de présélection de mon Airfryer Philips ?
Dois-je retirer le bouchon en caoutchouc de la cuve de mon Airfryer Philips ?
Comment ôter le panier de mon Airfryer Philips de la cuve ?
Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?
Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?
Mon application Philips HomeID s'est fermée ou a planté.
Mon Airfryer Philips ne s'affiche pas dans la liste des appareils de l'application HomeID.
Le revêtement de la cuve ou du panier de l'Airfryer Philips s'écaille
Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants
L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.
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