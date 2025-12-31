Garantie de 2 ans
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HD9954/01
1 couvercle snack
1 pince
Préparez vos en-cas préférés en utilisant le couvercle snack. Savourez des en-cas végétariens maison (chou kale, betteraves ou fruits séchés, par exemple), ou encore des ailes de poulet ou de la poitrine de porc rapidement et en toute simplicité.
Retirez les en-cas au moyen de la pince ergonomique à tête en silicone, pour une manipulation pratique et rapide.
Laissez-vous inspirer par les nombreuses recettes Philips NutriU élaborées par nos chefs experts et des millions d'utilisateurs afin d'élargir votre répertoire culinaire. Plus vous utilisez NutriU, plus vous obtenez de recommandations personnalisées.
Notation globale
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