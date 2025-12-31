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Accessoire AirfryerKit en-cas XXL

HD9954/01

Kit en-cas XXL
Préparez tous vos en-cas préférés plus sainement grâce à ce kit en-cas Philips Airfryer. Savourez des en-cas végétariens maison, des fruits séchés et plus encore.
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Accessoires pour maîtriser les en-cas à l'Airfryer

Kit en-cas XXL

  • 1 couvercle snack

  • 1 pince

Préparer vos en-cas préférés grâce au couvercle snack

Préparer vos en-cas préférés grâce au couvercle snack

Préparez vos en-cas préférés en utilisant le couvercle snack. Savourez des en-cas végétariens maison (chou kale, betteraves ou fruits séchés, par exemple), ou encore des ailes de poulet ou de la poitrine de porc rapidement et en toute simplicité.

Retirez les en-cas au moyen de la pince ergonomique à tête en silicone

Retirez les en-cas au moyen de la pince ergonomique à tête en silicone

Retirez les en-cas au moyen de la pince ergonomique à tête en silicone, pour une manipulation pratique et rapide.

Des idées quotidiennes de recettes

Des idées quotidiennes de recettes

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