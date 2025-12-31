Préparer vos en-cas préférés grâce au couvercle snack

Préparez vos en-cas préférés en utilisant le couvercle snack. Savourez des en-cas végétariens maison (chou kale, betteraves ou fruits séchés, par exemple), ou encore des ailes de poulet ou de la poitrine de porc rapidement et en toute simplicité.