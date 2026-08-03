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Accessoire Airfryer Kit en-cas XXL
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Préparez tous vos en-cas préférés plus sainement grâce à ce kit en-cas Philips Airfryer. Savourez des en-cas végétariens maison, des fruits séchés et plus encore.
Tout (11)
Comment utiliser les options de présélection de mon Airfryer Philips ?
Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?
Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?
Dois-je faire préchauffer mon Airfryer Philips ?
Puis-je utiliser du papier de cuisson/aluminium dans mon Airfryer Philips ?
Mon application Philips HomeID s'est fermée ou a planté.
Le revêtement de la cuve ou du panier de l'Airfryer Philips s'écaille
Mon Airfryer Philips ne s'affiche pas dans la liste des appareils de l'application HomeID.
De la fumée s'échappe de mon Philips Airfryer
Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants
L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.
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