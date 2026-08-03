ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

Toutes les séries

Accessoire Airfryer Kit en-cas XXL

Plus offert 

Soutien

Accessoire AirfryerKit en-cas XXL

HD9954/01

Accessoire Airfryer Kit en-cas XXL

Plus offert 

Accéder à la Boutique

Ouvrez une session ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.

Enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Préparez tous vos en-cas préférés plus sainement grâce à ce kit en-cas Philips Airfryer. Savourez des en-cas végétariens maison, des fruits séchés et plus encore.

  • PDF fich.
  • 3 August 2026

Foire aux questions

Dépannage

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider