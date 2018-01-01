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Stylo tondeuse de finition

HP6388/00

Une peau douce en tout temps
Gardez le contrôle en tout temps, où que vous soyez! La nouvelle tondeuse portative de Philips est un accessoire de beauté discret qui permet d’éliminer rapidement et facilement même les poils les plus fins de votre visage. Elle comprend une brosse de nettoyage pour une hygiène parfaite.
Voir tous les avantages

Tondeuse portative de finition

Une peau douce en tout temps

  • Corps, visage

Tête de tonte de 1/3 po pour faciliter l'élimination des poils du visage

Tête de tonte de 1/3 po pour faciliter l'élimination des poils du visage

La tête de tonte pour le visage est idéale pour les retouches en déplacement. D'une taille de 1/3 po, l'accessoire permet une utilisation précise et rapide sur toutes les parties du visage.

Peigne pour sourcils de 2 et 4 mm pour une longueur uniforme

Peigne pour sourcils de 2 et 4 mm pour une longueur uniforme

Avec 2 options de longueur de 2 et 4 mm, pour couper les poils selon vos préférences. Fixez simplement le peigne de coupe sur la tête de tonte pour obtenir un résultat précis et uniforme.

Assez petit pour vous permettre de l'emporter partout

Assez petit pour vous permettre de l'emporter partout

Suffisamment petit pour tenir dans un sac à main ou une pochette et alimenté par piles, cet appareil vous suivra partout où vous allez. Pile AAA incluse.

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