Garantie de 2 ans
HP6388/00
Corps, visage
La tête de tonte pour le visage est idéale pour les retouches en déplacement. D'une taille de 1/3 po, l'accessoire permet une utilisation précise et rapide sur toutes les parties du visage.
Avec 2 options de longueur de 2 et 4 mm, pour couper les poils selon vos préférences. Fixez simplement le peigne de coupe sur la tête de tonte pour obtenir un résultat précis et uniforme.
Suffisamment petit pour tenir dans un sac à main ou une pochette et alimenté par piles, cet appareil vous suivra partout où vous allez. Pile AAA incluse.
Notation globale