Garantie de 2 ans
BRL140/00
Rasoir à grille unique
Temps de charge de 8 h
4 accessoires
La grille flottante épouse naturellement les courbes et contours de votre corps, afin de maintenir un contact continu avec votre peau, pour un rasage uniforme.
Les dents perlées devant et derrière la grille de rasage permettent au rasoir de glisser parfaitement sur votre peau, afin d'éviter les égratignures, pour un rasage respectueux de la peau.
Le manche ergonomique en forme de S est facile à guider et offre un meilleur contrôle et une meilleure portée sur l'ensemble du corps, à l'aide de mouvements naturels et précis
Récompenses
3.2
sur 5
5
Critiques
Comlombo 1
19/07/2021
Canada
Acheteur vérifié
satisfaite
j aime le produit il est petit prend pas trop de place pour le rangement
Avantages
il garde la charge longtemps
Inconvénients
rien a dire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Advanced BRL140/51 Rasoir sans fil pour peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Advanced BRL140/51 Rasoir sans fil pour peau sèche ou humide
Taro
17/05/2018
Canada
Très satisfaite
Rasoir facile à tenir dans la main, glisse bien sur la peau.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Advanced BRL140/00 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Advanced BRL140/00 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Cacatoes
23/09/2019
Canada
surprise de l’efficacité
Je ne regrette pas cet achat. Si j’avais su j’aurais acheté le De Luxe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Advanced BRL140/00 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Advanced BRL140/00 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide