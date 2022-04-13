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SatinShave Advanced Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

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SatinShave AdvancedRasoir électrique pour peau sèche ou humide

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Manuels et documentation

Passeport écologique - English (US)

  • PDF fich., 234.4 kB
  • 13 April 2022

Manuel d’utilisation - English (US)

  • PDF fich., 927.1 kB
  • 15 April 2022

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