ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Une peau douce où que vous soyez
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez
  • Une peau douce où que vous soyez

Tondeuse-stylo de retouche

HP6393/00

Une peau douce où que vous soyez
Une peau toujours douce, n'importe où, n'importe quand. La nouvelle tondeuse de voyage Philips est un appareil de beauté discret qui vous permet d'éliminer rapidement et facilement les poils les plus fins sur le corps et le visage, lorsque vous êtes en voyage. Elle est fournie avec une brossette de nettoyage pour une hygiène optimale.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Épilateur 100 % étanche

BRE700/04

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Épilateur 100 % étanche

BRE720/14

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Épilateur 100 % étanche

BRE740/14

Satinelle Essential

Satinelle Essential
Épilateur compact filaire

BRP505/00

SatinShave Advanced

SatinShave Advanced
Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

BRL140/00

BikiniGenie

BikiniGenie
Tondeuse bikini

BRT381/15

Essential

Essential
Tondeuse bikini

BRT383/50

Tondeuse corps et visage pour des retouches instantanées

Une peau douce où que vous soyez

  • Corps et visage

Tête de tondeuse 26 mm pour tailler facilement les poils

Tête de tondeuse 26 mm pour tailler facilement les poils

La tête de tondeuse corps est idéale pour des retouches rapides où que vous soyez. La tête de tondeuse 26 mm est facile et rapide à utiliser sur toutes les petites zones du corps (orteils et genoux, par exemple).

Tête de tondeuse 8 mm pour enlever facilement les poils du visage

Tête de tondeuse 8 mm pour enlever facilement les poils du visage

La tête de tondeuse visage est idéale pour des retouches où que vous soyez. La tête de tondeuse 8 mm est rapide et précise, et s'utilise sur toutes les zones du visage.

Peigne pour sourcils de 2 et 4 mm pour une longueur uniforme

Peigne pour sourcils de 2 et 4 mm pour une longueur uniforme

Avec 2 options de longueur de 2 et 4 mm, pour couper les poils selon vos préférences. Fixez simplement le peigne de coupe sur la tête de tonte pour obtenir un résultat précis et uniforme.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Trouver une pièce de rechange ou un accessoire

Aller à Pièces et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés