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Satinelle IceÉpilateur

HP6492/00

Tête d'épilation en céramique exclusive Philips

Grâce aux propriétés apaisantes de la glace et à son système de massage intégré, le nouveau Satinelle Ice atténue considérablement la douleur de l'épilation. La tête en céramique hypoallergénique respecte les peaux les plus sensibles.

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Froid et massage pour une épilation tout en douceur

Tête d'épilation en céramique exclusive Philips

  • Rose

Applicateur de froid détachable

Cet applicateur de froid breveté apaise la peau et garantit une épilation moins douloureuse. Sa tête pivotante suit les contours de votre corps pour une épilation optimale et un minimum de douleur.

Applicateur de froid pivotant

Suit les contours de votre corps pour atténuer la douleur plus efficacement pendant l'épilation, diffuse une sensation de froid immédiate et apaise la peau.

Système de massage intégré

Fonctionne avec l'applicateur de froid pour neutraliser l'inconfort de l'épilation.

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