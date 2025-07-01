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L'applicateur de froid n'est pas assez froid. Que puis-je faire?
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Je ne peux pas refermer la cassette freezer de SatinIce quand l'applicateur de froid est à l'intérieur.
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