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Satinelle Ice PremiumÉpilateur

HP6517/00

Ultra-doux, ultra-rapide

Les disques en céramique permettent une épilation dès la racine pour une peau incroyablement douce. L'applicateur de froid intégré apaise votre peau lors de l'épilation.

Voir tous les avantages

Épilateur avec applicateur de froid intégré et système de massage

Ultra-doux, ultra-rapide

  • Sans fil

  • Avec applicateur de froid intégré

  • et tête de rasage

Applicateur de froid intégré avec tête pivotante

Applicateur de froid intégré avec tête pivotante

Cet applicateur de froid breveté apaise la peau et garantit une épilation moins douloureuse. Sa tête pivotante suit les contours de votre corps pour une épilation optimale et un minimum de douleur.

Massage sonique à l'aloe vera

Massage sonique à l'aloe vera

Stimule doucement la peau afin de réduire au maximum la sensation de tiraillement et de rendre l'épilation plus agréable.

Tête d'épilation incurvée

Tête d'épilation incurvée

Épile les poils courts jusqu'à un demi-millimètre. Inutile d'attendre la repousse des poils avant une nouvelle épilation.

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