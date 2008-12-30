Garantie de 2 ans
Plus offert
HP6517/00
Ultra-doux, ultra-rapide
Les disques en céramique permettent une épilation dès la racine pour une peau incroyablement douce. L'applicateur de froid intégré apaise votre peau lors de l'épilation.
Sans fil
Avec applicateur de froid intégré
et tête de rasage
Cet applicateur de froid breveté apaise la peau et garantit une épilation moins douloureuse. Sa tête pivotante suit les contours de votre corps pour une épilation optimale et un minimum de douleur.
Stimule doucement la peau afin de réduire au maximum la sensation de tiraillement et de rendre l'épilation plus agréable.
Épile les poils courts jusqu'à un demi-millimètre. Inutile d'attendre la repousse des poils avant une nouvelle épilation.
Notation globale