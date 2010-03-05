Garantie de 2 ans
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HP6574/00
Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines
La tête extra-large de SatinPerfect ainsi que ses disques en céramique permettent de retirer plus de poils en un seul passage pour une épilation impeccable et une douceur optimale jusqu'à quatre semaines. Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines.
Édition Précision
La tête extra-large retire plus de poils en un seul passage pour une épilation encore plus rapide et une peau qui reste douce plus longtemps.
Système de massage double rangée pivotant et vibrant pour stimuler et apaiser la peau
Lumière Opti-Light intégrée pour un repérage aisé des poils les plus fins.
Notation globale