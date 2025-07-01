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HP6574/00
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Que faire si une pièce de l'appareil ou un accessoire est cassé ?
Sur quelles zones est-il possible d'utiliser l'épilateur de précision ?
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Puis-je rincer à l'eau mes produits d'épilation Philips ?
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Comment puis-je remplacer les capots de mon épilateur Philips ?
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