Garantie de 2 ans
Plus offert
HQ167/40
Un rasage de près
Chaque année, vos lames parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, remplacez vos têtes de rasage tous les ans.
Lift & Cut
3 têtes
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
Utilisez le rasoir sous la douche pour gagner du temps et profiter de la sensation de fraîcheur du rasage humide.
Notation globale