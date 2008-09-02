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têtes de rasage

HQ167/40

Un rasage de près

Chaque année, vos lames parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, remplacez vos têtes de rasage tous les ans.

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Pour des résultats impeccables, remplacez les têtes de rasage tous les ans

Un rasage de près

  • Lift & Cut

  • 3 têtes

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

Utilisable sous l'eau

Utilisable sous l'eau

Utilisez le rasoir sous la douche pour gagner du temps et profiter de la sensation de fraîcheur du rasage humide.

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