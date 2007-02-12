Garantie de 2 ans
Plus offert
HS8060/25
avec socle de remplissage/recharge
Le système Flex Tracker épouse les courbes de votre visage pour éviter les irritations de la peau.
Les têtes de rasage sont dotées d'anneaux de glisse pour un rasage en douceur.
La crème de rasage hydratante NIVEA FOR MEN est directement diffusée sur votre peau.
Notation globale
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.