ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

Toutes les séries

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Jet dentaire

Soutien

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Jet dentaire

HX3333/23

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Jet dentaire

Disponibles en

Bleu
Bleu
Bleu marine
Bleu marine
Violet clair
Violet clair

Accéder à la Boutique

Ouvrez une session ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.

Enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Déclaration de conformité britannique - English (US)

  • PDF fich., 142.2 kB
  • 8 July 2026

Déclaration de conformité européenne - English (US)

  • PDF fich., 675.1 kB
  • 8 July 2026

Garantie et service

Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange

Garantie

Nos politiques de garantie des produits

Service et échange

Obtenez un service pour votre produit endommagé ou remplacez-le

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider