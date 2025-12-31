Réservoir d'eau de 250 ml facile à remplir pour un nettoyage complet en 60 secondes

Le réservoir d'eau amovible de 250 ml, facile à remplir, contient suffisamment d'eau pour une séance complète de 60 secondes. Pas d'interruption pour faire le plein en cours de route ! Avant votre prochaine utilisation, dévissez le réservoir et remplissez-le par le haut, ou utilisez simplement l'orifice de remplissage situé sur le côté. Laissez l'orifice ouvert après utilisation pour faciliter le séchage.