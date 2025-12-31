Garantie de 2 ans
HX3822/11
Ce produit
Cordless Power Flosser 2000
Jet dentaire
$ 79,99
F1 Standard nozzle
Canule de jet dentaire
$ 17.99
79,99 $
79,99 $
Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dans les zones traitées*
3 réglages de pression
Autonomie de 40 jours**
Conçu pour éliminer jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones traitées*. Le jet d'eau précis nettoie efficacement les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une sensation de fraîcheur et de propreté, sans les inconvénients du fil dentaire.
La canule Standard à jet unique est idéale pour éliminer les résidus alimentaires tenaces entre les dents et le long de la gencive. Elle peut même pivoter jusqu'à 360°, ce qui vous permet d'atteindre facilement les zones difficiles d'accès, comme le fond de la bouche.
Le réservoir d'eau amovible de 250 ml, facile à remplir, contient suffisamment d'eau pour une séance complète de 60 secondes. Pas d'interruption pour faire le plein en cours de route ! Avant votre prochaine utilisation, dévissez le réservoir et remplissez-le par le haut, ou utilisez simplement l'orifice de remplissage situé sur le côté. Laissez l'orifice ouvert après utilisation pour faciliter le séchage.
Notation globale
dans une étude in vitro, les résultats réels peuvent varier
pour 1 séance de nettoyage interdentaire par jour pendant 1 minute