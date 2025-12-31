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  • Soin essentiel interdentaire et le long des gencives
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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 2000Jet dentaire

HX3822/11

Soin essentiel interdentaire et le long des gencives
Prenez soin de votre hygiène bucco-dentaire au quotidien grâce au Power Flosser 2000 Philips Sonicare sans fil pour plan de travail. Son jet d'eau précis et ses différents réglages de pression nettoient délicatement les espaces interdentaires et le long des gencives, éliminant efficacement la plaque dentaire et les résidus alimentaires.
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Ce produit

Cordless Power Flosser 2000 Jet dentaire

Cordless Power Flosser 2000
Jet dentaire

$ 79,99

  • F1 Standard nozzle

    F1 Standard nozzle
    Canule de jet dentaire

    $ 17.99

79,99 $

79,99 $

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dans les zones traitées*

Soin essentiel interdentaire et le long des gencives

  • Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dans les zones traitées*

  • 3 réglages de pression

  • Autonomie de 40 jours**

Un nettoyage doux mais efficace, même dans les zones difficiles d'accès

Un nettoyage doux mais efficace, même dans les zones difficiles d'accès

Conçu pour éliminer jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones traitées*. Le jet d'eau précis nettoie efficacement les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une sensation de fraîcheur et de propreté, sans les inconvénients du fil dentaire.

La canule Standard est idéale pour éliminer les résidus alimentaires entre les dents

La canule Standard est idéale pour éliminer les résidus alimentaires entre les dents

La canule Standard à jet unique est idéale pour éliminer les résidus alimentaires tenaces entre les dents et le long de la gencive. Elle peut même pivoter jusqu'à 360°, ce qui vous permet d'atteindre facilement les zones difficiles d'accès, comme le fond de la bouche.

Réservoir d'eau de 250 ml facile à remplir pour un nettoyage complet en 60 secondes

Réservoir d'eau de 250 ml facile à remplir pour un nettoyage complet en 60 secondes

Le réservoir d'eau amovible de 250 ml, facile à remplir, contient suffisamment d'eau pour une séance complète de 60 secondes. Pas d'interruption pour faire le plein en cours de route ! Avant votre prochaine utilisation, dévissez le réservoir et remplissez-le par le haut, ou utilisez simplement l'orifice de remplissage situé sur le côté. Laissez l'orifice ouvert après utilisation pour faciliter le séchage.

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Avis de non-responsabilité

  1. dans une étude in vitro, les résultats réels peuvent varier

  2. pour 1 séance de nettoyage interdentaire par jour pendant 1 minute