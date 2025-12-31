Garantie de 2 ans
HX3042/00
HX3826/21
HX3911/30
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HX3811/20
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Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées*
Pour un nettoyage quotidien
2 canules
Compatible uniquement avec les jets dentaires Power Flossers Philips Sonicare
La canule Standard à jet unique est idéale pour éliminer les résidus alimentaires tenaces entre les dents et le long de la gencive.
La canule peut pivoter à 360 degrés, ce qui permet d'atteindre les zones difficiles d'accès, comme l'arrière de la bouche.
Changer les canules lorsque vous le souhaitez ? Rien de plus facile. Il suffit de les clipser ou de les déclipser. Pour garantir une bonne hygiène, remplacez les canules du jet dentaire tous les six mois.
Notation globale