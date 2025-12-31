ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

Toutes les séries

  • La canule de jet dentaire pour un nettoyage quotidien
  • La canule de jet dentaire pour un nettoyage quotidien
  • La canule de jet dentaire pour un nettoyage quotidien
  • La canule de jet dentaire pour un nettoyage quotidien
  • La canule de jet dentaire pour un nettoyage quotidien
  • La canule de jet dentaire pour un nettoyage quotidien
  • La canule de jet dentaire pour un nettoyage quotidien
  • La canule de jet dentaire pour un nettoyage quotidien
  • La canule de jet dentaire pour un nettoyage quotidien
  • La canule de jet dentaire pour un nettoyage quotidien
  • La canule de jet dentaire pour un nettoyage quotidien
  • La canule de jet dentaire pour un nettoyage quotidien

Philips Sonicare F1 Standard nozzleCanule de jet dentaire

HX3042/00

La canule de jet dentaire pour un nettoyage quotidien
Profitez d'un nettoyage interdentaire puissant et efficace grâce à la canule Standard. La canule Standard assure un nettoyage puissant entre les dents et le long de la gencive, efficace pour éliminer les résidus alimentaires.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
Jet dentaire

HX3826/21

Countertop Power Flosser 7000

Countertop Power Flosser 7000
Jet dentaire

HX3911/30

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
Jet dentaire

HX3824/21

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
Jet dentaire

HX3826/23

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
Jet dentaire

HX3826/24

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
Jet dentaire

HX3827/21

Cordless Power Flosser 2000

Cordless Power Flosser 2000
Jet dentaire

HX3822/11

Cordless Power Flosser 2000

Cordless Power Flosser 2000
Jet dentaire

HX3822/14

Countertop Power Flosser 5000

Countertop Power Flosser 5000
Jet dentaire

HX3811/20

Power Flosser 3000

Power Flosser 3000
Jet dentaire

HX3711/20

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées*

La canule de jet dentaire pour un nettoyage quotidien

  • Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées*

  • Pour un nettoyage quotidien

  • 2 canules

  • Compatible uniquement avec les jets dentaires Power Flossers Philips Sonicare

La canule Standard est idéale pour éliminer les résidus alimentaires entre les dents

La canule Standard est idéale pour éliminer les résidus alimentaires entre les dents

La canule Standard à jet unique est idéale pour éliminer les résidus alimentaires tenaces entre les dents et le long de la gencive.

Rotation à 360° pour les zones difficiles d'accès

Rotation à 360° pour les zones difficiles d'accès

La canule peut pivoter à 360 degrés, ce qui permet d'atteindre les zones difficiles d'accès, comme l'arrière de la bouche.

Conçu pour un usage quotidien

Conçu pour un usage quotidien

Changer les canules lorsque vous le souhaitez ? Rien de plus facile. Il suffit de les clipser ou de les déclipser. Pour garantir une bonne hygiène, remplacez les canules du jet dentaire tous les six mois.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés