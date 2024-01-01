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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Jet dentaire

HX3826/21

Disponibles en

Blanche
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Menthe
Menthe
Noire
Noire
Un soin complet, même sous le sillon gingival
Profitez d'un soin complet avec le Power Flosser 3000 sans fil Philips Sonicare. La technologie Quad Stream améliore la santé des gencives en seulement 2 semaines. Il nettoie les espaces interdentaires et le long des gencives en profondeur, éliminant jusqu'à 99 % de la plaque dentaire tout en préservant les gencives*
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Ce produit

Cordless Power Flosser 3000 Jet dentaire

Cordless Power Flosser 3000
Jet dentaire

$ 99,99

  • F1 Standard nozzle

    F1 Standard nozzle
    Canule de jet dentaire

    $ 17.99

  • F3 Quad Stream nozzle

    F3 Quad Stream nozzle
    Canule de jet dentaire

    $ 19.99

99,99 $

99,99 $

Élimine jusqu'à 99 % de la plaque dentaire sous le sillon gingival*

Un soin complet, même sous le sillon gingival

  • Technologie Quad Stream

  • Élimine délicatement jusqu'à 99 % de la plaque dentaire sous le sillon gingival*

  • Des gencives jusqu'à 150 % plus saines qu'avec du fil dentaire**

  • 2 modes et 3 réglages de pression

  • Autonomie de 40 jours****

Technologie Quad Stream : élimination efficace et en douceur de la plaque dentaire

Technologie Quad Stream : élimination efficace et en douceur de la plaque dentaire

La technologie Quad Stream, grâce à sa canule unique en forme de X, permet de couvrir une plus grande surface en douceur et plus facilement. Les jets d'eau, à la fois doux et efficaces, sont orientés avec précision pour atteindre des zones inaccessibles au brossage, notamment les poches situées à 6 mm sous le sillon gingival, où la plaque dentaire peut s'accumuler. Ils éliminent en douceur et facilement jusqu'à 99 % de la plaque dentaire*.

Jusqu'à 150 % plus efficace que le fil dentaire pour améliorer la santé des gencives**

Jusqu'à 150 % plus efficace que le fil dentaire pour améliorer la santé des gencives**

Il est cliniquement prouvé que la technologie Quad Stream améliore la santé des gencives. Le Power Flosser 3000 sans fil Philips Sonicare est jusqu'à 150 % plus efficace que le fil dentaire pour améliorer la santé des gencives en seulement 2 semaines**.

Réservoir d'eau de 250 ml facile à remplir pour un nettoyage complet en 60 secondes***

Réservoir d'eau de 250 ml facile à remplir pour un nettoyage complet en 60 secondes***

Le réservoir d'eau amovible de 250 ml facile à remplir contient suffisamment d'eau pour une séance complète de 60 secondes, et même jusqu'à 90 secondes en mode Deep Clean. Pas d'interruption pour faire le plein en cours de route ! Avant votre prochaine utilisation, dévissez le réservoir et remplissez-le par le haut, ou utilisez simplement l'orifice de remplissage situé sur le côté. Laissez l'orifice ouvert après utilisation pour faciliter le séchage.

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Avis de non-responsabilité

  1. Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent différer.