Garantie de 2 ans
HX3826/21
Ce produit
Cordless Power Flosser 3000
Jet dentaire
$ 99,99
F1 Standard nozzle
Canule de jet dentaire
$ 17.99
F3 Quad Stream nozzle
Canule de jet dentaire
$ 19.99
99,99 $
99,99 $
Technologie Quad Stream
Élimine délicatement jusqu'à 99 % de la plaque dentaire sous le sillon gingival*
Des gencives jusqu'à 150 % plus saines qu'avec du fil dentaire**
2 modes et 3 réglages de pression
Autonomie de 40 jours****
La technologie Quad Stream, grâce à sa canule unique en forme de X, permet de couvrir une plus grande surface en douceur et plus facilement. Les jets d'eau, à la fois doux et efficaces, sont orientés avec précision pour atteindre des zones inaccessibles au brossage, notamment les poches situées à 6 mm sous le sillon gingival, où la plaque dentaire peut s'accumuler. Ils éliminent en douceur et facilement jusqu'à 99 % de la plaque dentaire*.
Il est cliniquement prouvé que la technologie Quad Stream améliore la santé des gencives. Le Power Flosser 3000 sans fil Philips Sonicare est jusqu'à 150 % plus efficace que le fil dentaire pour améliorer la santé des gencives en seulement 2 semaines**.
Le réservoir d'eau amovible de 250 ml facile à remplir contient suffisamment d'eau pour une séance complète de 60 secondes, et même jusqu'à 90 secondes en mode Deep Clean. Pas d'interruption pour faire le plein en cours de route ! Avant votre prochaine utilisation, dévissez le réservoir et remplissez-le par le haut, ou utilisez simplement l'orifice de remplissage situé sur le côté. Laissez l'orifice ouvert après utilisation pour faciliter le séchage.
Notation globale
Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent différer.