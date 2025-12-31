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  • Un nettoyage doux mais efficace, même sous la ligne gingivale
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Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzleCanule de jet dentaire

HX3062/00

Un nettoyage doux mais efficace, même sous la ligne gingivale
Découvrez la technologie Quad Stream, qui offre un nettoyage interdentaire doux et efficace grâce à son jet unique en forme de X. L'embout atteint les zones sous la gencive et couvre une plus grande surface pour un nettoyage plus profond et des gencives en meilleure santé.
Voir tous les avantages
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Élimine jusqu'à 99 % de la plaque dentaire sous le sillon gingival*

Un nettoyage doux mais efficace, même sous la ligne gingivale

  • Pour un nettoyage complet en douceur

  • 2 canules

  • Compatible uniquement avec les jets dentaires Power Flossers Philips Sonicare

  • Compatible uniquement avec les jets dentaires Power Flossers Philips Sonicare

Technologie Quad Stream unique

Technologie Quad Stream unique

La canule équipée de la technologie Quad Stream envoie de l'eau dans quatre directions simultanément, afin de couvrir une plus grande surface en douceur et plus facilement. Les jets d'eau, à la fois doux et efficaces, sont orientés avec précision pour atteindre des zones inaccessibles au brossage, notamment les poches situées à 6 mm sous le sillon gingival, où la plaque dentaire peut s'accumuler. Ils éliminent en douceur et facilement jusqu'à 99 % de la plaque dentaire*.

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines**

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines**

La technologie Quad Stream renforce la santé de vos gencives à chaque utilisation. Elle est plus efficace que le fil dentaire traditionnel et améliore la santé des gencives en seulement 2 semaines**.

Rotation à 360° pour les zones difficiles d'accès

Rotation à 360° pour les zones difficiles d'accès

La canule peut pivoter à 360° lorsqu'elle est utilisée avec le Power Flosser sans fil Philips Sonicare, afin d'atteindre facilement les zones difficiles d'accès, comme le fond de la bouche.

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Avis de non-responsabilité

  1. Étude réalisée en laboratoire, avec la canule Quad Stream dans des poches parodontales allant jusqu'à 6 mm

  2. au bout de deux semaines, par rapport au fil dentaire traditionnel, avec la canule Quad Stream