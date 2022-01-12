Un nettoyage impeccable sans effort

Pour une couverture maximale et un nettoyage impeccable, utilisez la canule Quad Stream. Elle concentre l'eau en quatre larges jets qu'elle envoie entre les dents et le long des gencives. Le guide en caoutchouc souple respecte les gencives et chaque canule se clipse et se déclipse en toute simplicité.