Garantie de 2 ans
HX3062/00
HX3826/21
HX3911/30
HX3824/21
HX3826/23
HX3826/24
HX3827/21
HX3811/20
HX3711/20
HX960G
HX3921/40
Pour un nettoyage complet en douceur
2 canules
Compatible uniquement avec les jets dentaires Power Flossers Philips Sonicare
Compatible uniquement avec les jets dentaires Power Flossers Philips Sonicare
La canule équipée de la technologie Quad Stream envoie de l'eau dans quatre directions simultanément, afin de couvrir une plus grande surface en douceur et plus facilement. Les jets d'eau, à la fois doux et efficaces, sont orientés avec précision pour atteindre des zones inaccessibles au brossage, notamment les poches situées à 6 mm sous le sillon gingival, où la plaque dentaire peut s'accumuler. Ils éliminent en douceur et facilement jusqu'à 99 % de la plaque dentaire*.
La technologie Quad Stream renforce la santé de vos gencives à chaque utilisation. Elle est plus efficace que le fil dentaire traditionnel et améliore la santé des gencives en seulement 2 semaines**.
La canule peut pivoter à 360° lorsqu'elle est utilisée avec le Power Flosser sans fil Philips Sonicare, afin d'atteindre facilement les zones difficiles d'accès, comme le fond de la bouche.
Notation globale
Étude réalisée en laboratoire, avec la canule Quad Stream dans des poches parodontales allant jusqu'à 6 mm
au bout de deux semaines, par rapport au fil dentaire traditionnel, avec la canule Quad Stream