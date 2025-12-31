Technologie Quad Stream unique

La canule équipée de la technologie Quad Stream envoie de l'eau dans quatre directions simultanément, afin de couvrir une plus grande surface en douceur et plus facilement. Les jets d'eau, à la fois doux et efficaces, sont orientés avec précision pour atteindre des zones inaccessibles au brossage, notamment les poches situées à 6 mm sous le sillon gingival, où la plaque dentaire peut s'accumuler. Ils éliminent en douceur et facilement jusqu'à 99 % de la plaque dentaire*.