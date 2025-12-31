Garantie de 2 ans
HX3826/23
Ce produit
Cordless Power Flosser 3000
Jet dentaire
$ 99.99
F1 Standard nozzle
Canule de jet dentaire
$ 17.99
F3 Quad Stream nozzle
Canule de jet dentaire
$ 19.99
99,99 $
99,99 $
Technologie Quad Stream
La technologie Pulse Wave vous guide
La canule Quad Stream unique en forme de croix sépare le flux en 4 jets d'eau, qui couvrent davantage de surface entre les dents et au niveau du sillon gingival. Un nettoyage plus rapide et plus poussé, sans fil dentaire.
La technologie Quadstream élimine jusqu'à 99 % de la plaque dentaire dans les poches parodontales de 6 mm de profondeur.
Les légères impulsions du jet d'eau en mode Deep Clean vous assistent en vous guidant le long des dents, pour un résultat parfait à chaque fois.
Notation globale
Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent différer.
Étude réalisée en laboratoire (les résultats réels peuvent varier), dans les 2 mm les plus profonds d'un modèle de poche parodontale de 6 mm.