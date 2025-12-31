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  • La technologie Quad Stream réinvente le nettoyage interdentaire
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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Jet dentaire

HX3826/21

Disponibles en

Blanche
Blanche
Menthe
Menthe
Noire
Noire
La technologie Quad Stream réinvente le nettoyage interdentaire
Un nettoyage précis et sans effort entre les dents pour améliorer la santé de vos gencives. La canule Quad Stream unique couvre davantage de surface plus facilement, pour un nettoyage interdentaire des plus efficaces à chaque utilisation.
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Ce produit

Cordless Power Flosser 3000 Jet dentaire

Cordless Power Flosser 3000
Jet dentaire

$ 99.99

  • F1 Standard nozzle

    F1 Standard nozzle
    Canule de jet dentaire

    $ 17.99

  • F3 Quad Stream nozzle

    F3 Quad Stream nozzle
    Canule de jet dentaire

    $ 19.99

99,99 $

99,99 $

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire* dans les zones nettoyées

La technologie Quad Stream réinvente le nettoyage interdentaire

  • Technologie Quad Stream

  • La technologie Pulse Wave vous guide

Technologie Quad Stream pour un nettoyage interdentaire plus rapide et efficace

Technologie Quad Stream pour un nettoyage interdentaire plus rapide et efficace

La canule Quad Stream unique en forme de croix sépare le flux en 4 jets d'eau, qui couvrent davantage de surface entre les dents et au niveau du sillon gingival. Un nettoyage plus rapide et plus poussé, sans fil dentaire.

Technologie Quadstream : élimine la plaque dentaire sous les gencives

Technologie Quadstream : élimine la plaque dentaire sous les gencives

La technologie Quadstream élimine jusqu'à 99 % de la plaque dentaire dans les poches parodontales de 6 mm de profondeur.

La technologie Pulse Wave vous guide le long des dents

La technologie Pulse Wave vous guide le long des dents

Les légères impulsions du jet d'eau en mode Deep Clean vous assistent en vous guidant le long des dents, pour un résultat parfait à chaque fois.

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Avis de non-responsabilité

  1. Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent différer.