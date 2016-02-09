Garantie de 2 ans
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La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
2 modes
2 têtes de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants
Augmente progressivement le temps de brossage sur une période de 90 jours, pour atteindre les 2 minutes recommandées par les dentistes
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Jessrayan
09/02/2016
Canada
Génial
Très bonne brossé à dent et min garçon l'aime bien sa facilite le brossage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard