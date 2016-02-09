ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls

Plus offert 

Philips Sonicare For KidsBrosse à dents électrique

HX6311/02

5
| (1) Évaluation | 100% recommandent ce produit
Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
Brosse à dents électrique Philips Sonicare HX6311/02, prend soin du sourire des enfants
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde

Brosse à dents électrique pour enfants

Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls

  • 2 modes

  • 2 têtes de brosse

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants

La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants

La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants

Le minuteur KidTimer permet d'augmenter le temps de brossage

Le minuteur KidTimer permet d'augmenter le temps de brossage

Augmente progressivement le temps de brossage sur une période de 90 jours, pour atteindre les 2 minutes recommandées par les dentistes

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Trouver une pièce de rechange ou un accessoire

Aller à Pièces et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 5

1

Évaluation

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

09/02/2016

Canada

Canada

Génial

Très bonne brossé à dent et min garçon l'aime bien sa facilite le brossage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés
Avis de non-responsabilité

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard