À partir de 7 ans

La tête de brosse standard Philips Sonicare For Kids est profilée pour s'adapter aux dents de votre enfant à partir de 7 ans et comporte des soies douces pour une expérience de brossage confortable. L'arrière de la tête est doté d'un revêtement en caoutchouc pour un nettoyage plus sûr et plus agréable. Également disponible en taille plus compacte pour les enfants à partir de 4 ans.