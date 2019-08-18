Garantie de 2 ans
Plus offert
HX9332/05
5 modes
2 têtes de brosse
Verre chargeur
Chargeur de voyage USB
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.
3.2
sur 5
9
Critiques
lemjclaude
18/08/2019
Canada
Bon produit
J’apprécie beaucoup cet appareil et je le recommande.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9332/05 Brosse à dents sonique électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9332/05 Brosse à dents sonique électrique
Sylvie54
16/05/2018
Canada
Entièrement satisfaite
J'adore ma nouvelle brosse à dents "Diamond clean". C'est ma première brosse à dents électrique. Au départ j'ai dû me familiariser avec ce type de brossage mais maintenant, après quelques semaines, c'est facile et agréable. Mes dents n'ont jamais été aussi propres et je n'ai plus aucun tartre. Le verre rechargeable est très élégant sur mon comptoir lavabo. Je recommande fortement cet achat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9332/05 Brosse à dents sonique électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9332/05 Brosse à dents sonique électrique
howtheogo
17/02/2018
Canada
Ce produit est efficace
Le produit est vraiment efficace et fiable. C'est mon deuxième sonicare que j'achète. Le premier a fait au moins 3 ans. Celui-ci, j'ai eu un problème après 2 ans mais quand j'ai contacté Philips il me l'ont remplacé tout de suite.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/04 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/04 Brosse à dents électrique
calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode nettoyage