Garantie de 2 ans
Nouveau
L5/00
Conçu pour les mélomanes
Donnez à la musique que vous aimez tout l’espace nécessaire pour respirer. Ces écouteurs sans fil circum-auriculaires haut de gamme allient le son exquis de Fidelio à un confort exceptionnel et à notre système de réduction du bruit le plus intelligent à ce jour. Enfilez-les et laissez-les vous transporter.
Son naturel exquis
Réduction adaptative du bruit
Confort léger toute la journée
Qualité d’appel supérieure
Les transducteurs à dôme sur mesure avec revêtement en céramique et suspension en soie créent un son naturel et équilibré qui vous plonge au cœur de la musique. Des graves fermes et maîtrisés aux médiums chaleureux, en passant par les aigus cristallins et la séparation précise des instruments, vos morceaux préférés ont tout l’espace nécessaire pour s’exprimer.
Des algorithmes plus intelligents s’adaptent continuellement à votre environnement et à l’ajustement des écouteurs pour une écoute immersive sans effort. Les variations d’étanchéité des coquilles lorsque vous bougez sont compensées, tandis que le mode Sensibilisation s’active automatiquement dans les environnements calmes. Quels que soient vos mouvements et votre destination, l’équilibre entre immersion et perception de l’environnement est toujours parfait.
Un cadre conçu avec précision et un arceau souple en similicuir protéiné répartissent uniformément le poids, tandis que les coquilles ovales assurent une isolation acoustique passive efficace. Un panneau tactile vous permet de régler le volume du bout des doigts, et la musique se met en pause lorsque vous retirez les écouteurs.
Notation globale