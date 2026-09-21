Exquise. Signature sonore Philips pour Fidelio

Les transducteurs à dôme sur mesure avec revêtement en céramique et suspension en soie créent un son naturel et équilibré qui vous plonge au cœur de la musique. Des graves fermes et maîtrisés aux médiums chaleureux, en passant par les aigus cristallins et la séparation précise des instruments, vos morceaux préférés ont tout l’espace nécessaire pour s’exprimer.