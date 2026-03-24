Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Offre de bienvenue : -10 %*
Cuisine
Toutes les séries
Série 3000 Airfryer 6.2L
Soutien
NA331/00
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
EU Declaration of Conformity - English (US)
KA_2024_NA32X NA33X NA34X_User Manual EU9 - English (US)
Tout (16)
Comment utiliser les options de présélection de mon Airfryer Philips ?
Pourquoi mon Airfryer Philips émet-il un signal sonore pendant la cuisson ?
Dois-je retirer le bouchon en caoutchouc de la cuve de mon Airfryer Philips ?
Comment ôter le panier de mon Airfryer Philips de la cuve ?
Mon Airfryer Philips dégage une odeur de plastique.
Mon Airfryer Philips affiche des tirets ou un code d'erreur.
Mon application Philips HomeID s'est fermée ou a planté.
Mon Airfryer Philips ne s'affiche pas dans la liste des appareils de l'application HomeID.
Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants
L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.
De la fumée s'échappe de mon Philips Airfryer
Communiquer avec Philips
Nous sommes heureux de vous aider