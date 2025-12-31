Un grand choix d'aliments à savourer, dorant sous vos yeux

Découvrez d'autres possibilités que les fritures à l'air avec les 16 fonctions proposées, de la cuisson rapide de pâtisseries aux mijotages longs de plats complets. Préparez de délicieux repas entièrement maison en quelques étapes simples. La belle fenêtre vous permet de voir si le plat est prêt, parfaitement tendre et croustillant.