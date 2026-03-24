Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Inscrivez-vous et économisez
Cuisine
Toutes les séries
Série 3000 Airfryer 7,2 l
Soutien
NA341/00
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
EU Declaration of Conformity - English (US)
KA_2024_NA32X NA33X NA34X_User Manual EU9 - English (US)
Tout (17)
Mon Airfryer Philips dégage une odeur de plastique.
Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?
Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?
Où puis-je trouver des recettes pour mon Airfryer Philips ?
Pourquoi dois-je agiter les aliments dans mon Airfryer Philips ?
Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants
L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.
Mon Airfryer Philips affiche des tirets ou un code d'erreur.
Mon application Philips HomeID s'est fermée ou a planté.
Mon Airfryer Philips ne s'affiche pas dans la liste des appareils de l'application HomeID.
De la fumée s'échappe de mon Philips Airfryer
Communiquer avec Philips
Nous sommes heureux de vous aider