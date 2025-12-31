Un grand choix d'aliments à savourer, dorant sous vos yeux

Savourez toutes sortes de plats autres que des fritures grâce aux 16 fonctions proposées, de la cuisson rapide au mijotage sur plusieurs heures. Préparez de délicieux repas maison en quelques étapes simples. Et vérifiez si tout est prêt, tendre et croustillant grâce à sa fenêtre stylée.