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  • Un grand choix d'aliments à savourer, dorant sous vos yeux
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Série 3000Airfryer 7,2 l

NA341/00

Un grand choix d'aliments à savourer, dorant sous vos yeux
Savourez toutes sortes de plats autres que des fritures grâce aux 16 fonctions proposées, de la cuisson rapide au mijotage sur plusieurs heures. Préparez de délicieux repas maison en quelques étapes simples. Et vérifiez si tout est prêt, tendre et croustillant grâce à sa fenêtre stylée.
Voir tous les avantages

Croustillant, tendre et cuit de manière uniforme à chaque fois

Un grand choix d'aliments à savourer, dorant sous vos yeux

  • Fenêtre de cuisson

  • Technologie Rapid Air Plus

  • 16 fonctions de cuisson en 1

  • Économisez du temps et de l'électricité

Une cuisson rapide et uniforme avec la technologie Rapid Air Plus

Une cuisson rapide et uniforme avec la technologie Rapid Air Plus

La technologie brevetée Rapid Air Plus avec design unique en forme d'étoile fait circuler plus rapidement l'air chaud autour des ingrédients, de manière à obtenir une cuisson uniforme jusqu'au cœur, pour des plats maison délicieux, jusqu'à 30 % plus rapidement*.

Belle fenêtre de cuisson pour garder un œil sur les plats

Belle fenêtre de cuisson pour garder un œil sur les plats

Plus besoin de deviner. Gardez un œil sur vos plats pendant qu'ils cuisent pour savoir quand ils ont atteint la perfection. Un design pensé pour une cuisine stylée.

Aucun compromis sur le goût

Aucun compromis sur le goût

83 % de nos consommateurs ont trouvé que les pilons de poulet cuits dans l'Airfryer Philips série 3000 avaient meilleur goût que ceux cuits dans un four.******

Spécificités Techniques

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Avis de non-responsabilité

  1. Par rapport à des frites maison cuites dans une friteuse classique

  2. Par rapport à l'Airfryer Philips avec technologie Rapid Air

  3. Pilon de poulet : jusqu'à 40 % de matières grasses en moins par rapport au produit cru

  4. Nombre de recettes sujet à variation selon les pays

  5. Pourcentages basés sur les mesures effectuées en laboratoire interne avec les Airfryer Philips ; cuisson d'un blanc de poulet (réglage Airfryer 160 °C, sans préchauffage) ou d'un filet de saumon (réglage Airfryer 200 °C, sans préchauffage) par rapport à l'utilisation d'un four de classe A. Les pourcentages exacts sont susceptibles de varier selon le produit.

  6. Test réalisé par MetrixLab auprès de 30 utilisateurs existants de l'Airfryer Philips série 3000, juillet 2024