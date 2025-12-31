Garantie de 2 ans
NA341/00
Fenêtre de cuisson
Technologie Rapid Air Plus
16 fonctions de cuisson en 1
Économisez du temps et de l'électricité
La technologie brevetée Rapid Air Plus avec design unique en forme d'étoile fait circuler plus rapidement l'air chaud autour des ingrédients, de manière à obtenir une cuisson uniforme jusqu'au cœur, pour des plats maison délicieux, jusqu'à 30 % plus rapidement*.
Plus besoin de deviner. Gardez un œil sur vos plats pendant qu'ils cuisent pour savoir quand ils ont atteint la perfection. Un design pensé pour une cuisine stylée.
83 % de nos consommateurs ont trouvé que les pilons de poulet cuits dans l'Airfryer Philips série 3000 avaient meilleur goût que ceux cuits dans un four.******
Notation globale
Par rapport à des frites maison cuites dans une friteuse classique
Par rapport à l'Airfryer Philips avec technologie Rapid Air
Pilon de poulet : jusqu'à 40 % de matières grasses en moins par rapport au produit cru
Nombre de recettes sujet à variation selon les pays
Pourcentages basés sur les mesures effectuées en laboratoire interne avec les Airfryer Philips ; cuisson d'un blanc de poulet (réglage Airfryer 160 °C, sans préchauffage) ou d'un filet de saumon (réglage Airfryer 200 °C, sans préchauffage) par rapport à l'utilisation d'un four de classe A. Les pourcentages exacts sont susceptibles de varier selon le produit.
Test réalisé par MetrixLab auprès de 30 utilisateurs existants de l'Airfryer Philips série 3000, juillet 2024