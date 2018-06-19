Garantie de 2 ans
Plus offert
QC5380/15
Résultat professionnel
Même les cheveux les plus épais ne résistent pas aux lames très affûtées de cette tondeuse à cheveux Philips dotée de la pile à ion de lithium la plus puissante sur le marché. Chaque charge rapide permet 75 minutes d'utilisation sans fil.
Lames en titane
12 réglages de longueur
Autonomie de 75 min après 1 h de charge
Les lames en titane de qualité supérieure sont le gage d'un rasage parfait et d'une efficacité sur la durée.
Tous nos produits de soin sont conçus pour durer. Ils sont couverts par une garantie internationale de 2 ans, offrent une compatibilité de tension partout dans le monde et n'ont jamais besoin de lubrification.
Il vous suffit d'ouvrir la tête et de bien la rincer à l'eau du robinet.
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1.5
sur 5
2
Critiques
Carmen3
19/06/2018
Canada
Déçue
Les cheveux restent coincés entre la lame et le sabot. Après 3 mois d’utilsation, les lames du coupe-cheveux ne coupent plus car elles sont coincées ensemble malgré un nettoyage.
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5380/15 Hair clipper
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5380/15 Hair clipper
PtitLéo74
09/01/2019
Canada
Pas satisfait
Après une dizaine de fois les lames ne fonctionnent plus correctement, malgré un nettoyage après chacune des utilisations. Vraiment très déçu de ce produit qui me semblait plutôt bien lors du déballage, je ne le recommande pas. Dommage, les produits Philips m'avaient jusqu'à maintenant toujours donnés satisfaction
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5380/15 Hair clipper
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