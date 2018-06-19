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Hairclipper series 7000Tondeuse à cheveux

QC5380/15

1.5

| (2) Critiques

Résultat professionnel

Même les cheveux les plus épais ne résistent pas aux lames très affûtées de cette tondeuse à cheveux Philips dotée de la pile à ion de lithium la plus puissante sur le marché. Chaque charge rapide permet 75 minutes d'utilisation sans fil.

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Résultat professionnel

  • Lames en titane

  • 12 réglages de longueur

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Des performances de coupe supérieures grâce aux lames recouvertes de titane

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Les lames en titane de qualité supérieure sont le gage d'un rasage parfait et d'une efficacité sur la durée.

Garantie de 2 ans, tension universelle, aucune lubrification requise

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Tous nos produits de soin sont conçus pour durer. Ils sont couverts par une garantie internationale de 2 ans, offrent une compatibilité de tension partout dans le monde et n'ont jamais besoin de lubrification.

Nettoyez facilement la tondeuse sous le robinet grâce à sa tête ouvrable

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Il vous suffit d'ouvrir la tête et de bien la rincer à l'eau du robinet.

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1.5

sur 5

2

Critiques

5
4
3

19/06/2018

Canada

Canada

Déçue

Les cheveux restent coincés entre la lame et le sabot. Après 3 mois d’utilsation, les lames du coupe-cheveux ne coupent plus car elles sont coincées ensemble malgré un nettoyage.

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5380/15 Hair clipper

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5380/15 Hair clipper

09/01/2019

Canada

Canada

Pas satisfait

Après une dizaine de fois les lames ne fonctionnent plus correctement, malgré un nettoyage après chacune des utilisations. Vraiment très déçu de ce produit qui me semblait plutôt bien lors du déballage, je ne le recommande pas. Dommage, les produits Philips m'avaient jusqu'à maintenant toujours donnés satisfaction

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5380/15 Hair clipper

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5380/15 Hair clipper

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