ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur

Plus offert 

OneBlade 360 with ConnectivityVisage + Corps

QP4631/65

4.8
| (5) Critiques | 100% recommandent ce produit
Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
Le nouveau rasoir OneBlade 360 taille, stylise et rase les poils de n'importe quelle longueur, en toute simplicité. Rasez et taillez facilement, même dans les zones les plus difficiles d'accès*. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d'utiliser plusieurs accessoires. Le OneBlade répond à tous vos besoins.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Choisissez le rasoir Philips OneBlade, de la marque préférée de soins de toilette électriques1

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur

  • Tailler, styliser, raser

  • Lame 360

  • Sabot réglable 5 en 1

  • Expérience personnalisée et connectée

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade bénéficie d'une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d'une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.

Lame 360 innovante

Lame 360 innovante

La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre avec moins de passages et plus de confort.

Sabot réglable 5 en 1

Sabot réglable 5 en 1

Le sabot au design ouvert unique taille efficacement votre barbe sans se boucher et sans interruption, même lorsque les poils sont longs et épais.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Trouver une pièce de rechange ou un accessoire

Aller à Pièces et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 5

5

Critiques

100%

recommandent ce produit

3
2
1

09/04/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Son format est parfait !

Rapide et efficace. Toujours facile à utiliser. Son format est parfait.

Avantages

Simple d’usage et efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage

27/02/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Très bonne appareil et très efficace avec qualité de fabrication

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage

19/06/2020

Canada

Canada

Acheteur vérifié

cest parfait

l expérience est unique a esseyer parseque cest l adopter

Avantages

pas de creme a barbe et s utilise comme on veux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP2530/60 Visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP2530/60 Visage

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés
Avis de non-responsabilité

  1. Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024. 

  1. par rapport au modèle précédent QP210

  2. Pour une expérience de rasage optimale, sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats variables en fonction de l'utilisation.