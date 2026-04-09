Garantie de 2 ans
Plus offert
Tailler, styliser, raser
Lame 360
Sabot réglable 5 en 1
Expérience personnalisée et connectée
Le Philips OneBlade bénéficie d'une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d'une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.
La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre avec moins de passages et plus de confort.
Le sabot au design ouvert unique taille efficacement votre barbe sans se boucher et sans interruption, même lorsque les poils sont longs et épais.
4.8
sur 5
5
Critiques
100%
recommandent ce produit
Frankigoes1
09/04/2026
Canada
Acheteur vérifié
Son format est parfait !
Rapide et efficace. Toujours facile à utiliser. Son format est parfait.
Avantages
Simple d’usage et efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage
Pierre.61
27/02/2026
Canada
Acheteur vérifié
Très bonne appareil et très efficace avec qualité de fabrication
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2724/22 Visage
Le_Nul
19/06/2020
Canada
Acheteur vérifié
cest parfait
l expérience est unique a esseyer parseque cest l adopter
Avantages
pas de creme a barbe et s utilise comme on veux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP2530/60 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP2530/60 Visage
Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024.
par rapport au modèle précédent QP210
Pour une expérience de rasage optimale, sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats variables en fonction de l'utilisation.