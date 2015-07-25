Garantie de 2 ans
Plus offert
DualPrecision et GyroFlex2D
45 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
Récompenses
3.8
sur 5
4
Critiques
100%
recommandent ce produit
georges44
25/07/2015
Canada
excellent produit
Très bon produit pour le rasage et très bonne tenue en mains. Rapport qualité prix excellent.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau
Norm1v
21/11/2017
Canada
Somme toute un bon produit
Cependant le plastic a craqué autour de l’interrupteur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau
pizza120
04/02/2018
Canada
MON RASOIR LA TETE TOMBE SOUVENT PART TERRE
LA TETE BLEU BRISÉ ELLE TOMBE SOUVENT AU PLANCHER ET LA PIECE DOIT ETRE DISPENDIEUSE OU ASSEZ CHER IL MON REMPLACER LES COUTEAN¸UX MAIS CÉTAIT LA TETE BLEU QUI BRANCHE APRES LE RASOIR QUI EST DÉFECTUEUX IL TOMBE SOUVENT NE RESTE PAS A SA PLACE
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.