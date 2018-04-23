Garantie de 2 ans
Plus offert
RQ1180/16
Systèmes DualPrecision et GyroFlex 2D
Autonomie de 50 min après 1 h de charge
Tondeuse de précision et housse
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
1.0
sur 5
1
Évaluation
Berny
23/04/2018
Canada
Ne coupe pas
J'ai acheter ce rasoir pour remplacer mon vieux phillips,mais,il ne coupe pas bien la barbe, je dois revenir plusieur fois pour avoir une bonne coupe. J'utilise mon vieux rasoir qui va beaucoup mieux et coupe parfaitement Tres mauvais achats
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Rasoir électrique à sec ou sous l'eau
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.