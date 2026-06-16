Garantie de 2 ans
Lames SteelPrecision
Capteur Power Adapt
Têtes flexibles 360-D
Tondeuse rétractable intégrée
Jusqu'à 5 ans de garantie**
Avec jusqu'à 90 000 coupes par minute, les lames SteelPrecision coupent plus de poils par passage pour un rasage de près efficace. Les 45 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe pour des performances de coupe fiables, rasage après rasage.
Ce capteur intelligent détecte la densité des poils 250 fois par seconde et adapte automatiquement la puissance lorsque vous vous rasez. Il permet au rasoir de réagir efficacement aux zones plus épaisses ou plus denses, pour un rasage en douceur et sans effort avec un confort constant.
Les têtes entièrement flexibles tournent à 360° pour rester en contact avec les courbes de votre visage et de votre tête. Cela permet d'obtenir un rasage précis et un confort accru, même dans les zones difficiles telles que le cou et le long de la mâchoire.
4.4
sur 5
73
Critiques
87%
recommandent ce produit
Hello 12
16/06/2026
Canada
Acheteur vérifié
rasage de prêt ,bonne autonomie de la batterie, facilité nettoyage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-04-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-04-02
Gilles1952
25/03/2026
Canada
Acheteur vérifié
le rasage
Le rasage est coupé court comme j’aime. La fonction pour couper les favoris et amincir ma moustache est excellente
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/25 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/25 Rasoir électrique 100 % étanche
PaFo2
08/03/2026
Canada
Acheteur vérifié
Excellent rasage
C'est mon troisième ou quatrième rasoir. Je change tous les 10 ans. Je suis très impressionné par l'évolution du produit. Il est stable, plus léger, se rince facilement, presque sans bruit et très efficace sur la barbe d'une journée comme de trois jours. La charge de la pile dure facilement 2 à 3 semaines. Je le recommande vivement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5881/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5881/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.
Tests comparatifs avec le Philips série 3000.
Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.