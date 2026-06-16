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  • Un rasage puissant qui préserve la peau
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Shaver Series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

S5881/10

4.4
| (73) Critiques | 87% recommandent ce produit
Un rasage puissant qui préserve la peau
Le rasoir Philips série 5000 est conçu pour les hommes qui recherchent un rasage de tous les jours puissant et confortable. Il coupe efficacement même sur les barbes de 3 jours et la technologie SkinIQ s'adapte à la densité des poils pour un rasage puissant, confortable et régulier.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

avec la technologie SkinIQ

Un rasage puissant qui préserve la peau

  • Lames SteelPrecision

  • Capteur Power Adapt

  • Têtes flexibles 360-D

  • Tondeuse rétractable intégrée

  • Jusqu'à 5 ans de garantie**

Rasage de près efficace à chaque passage

Rasage de près efficace à chaque passage

Avec jusqu'à 90 000 coupes par minute, les lames SteelPrecision coupent plus de poils par passage pour un rasage de près efficace. Les 45 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe pour des performances de coupe fiables, rasage après rasage.

S'adapte à la densité de la barbe pour un rasage plus facile

S'adapte à la densité de la barbe pour un rasage plus facile

Ce capteur intelligent détecte la densité des poils 250 fois par seconde et adapte automatiquement la puissance lorsque vous vous rasez. Il permet au rasoir de réagir efficacement aux zones plus épaisses ou plus denses, pour un rasage en douceur et sans effort avec un confort constant.

Suit les contours du visage pour un meilleur contact avec la peau.

Suit les contours du visage pour un meilleur contact avec la peau.

Les têtes entièrement flexibles tournent à 360° pour rester en contact avec les courbes de votre visage et de votre tête. Cela permet d'obtenir un rasage précis et un confort accru, même dans les zones difficiles telles que le cou et le long de la mâchoire.

Spécificités Techniques

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Pièces de rechange et accessoires

    • SH71

    SH71
    Têtes de rasage de rechange

    SH71/53
    • Lames SteelPrecision
    • Compatibles avec les rasoirs Series S7000
    • Compatibles avec les rasoirs S5000 de forme angulaire
    • Ne sont pas compatibles avec les rasoirs S5000 de forme arrondie

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 5

73

Critiques

87%

recommandent ce produit

16/06/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

rasage de prêt ,bonne autonomie de la batterie, facilité nettoyage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/17 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-04-02

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/17 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-04-02

25/03/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

le rasage

Le rasage est coupé court comme j’aime. La fonction pour couper les favoris et amincir ma moustache est excellente

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/25 Rasoir électrique 100 % étanche

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5898/25 Rasoir électrique 100 % étanche

08/03/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Excellent rasage

C'est mon troisième ou quatrième rasoir. Je change tous les 10 ans. Je suis très impressionné par l'évolution du produit. Il est stable, plus léger, se rince facilement, presque sans bruit et très efficace sur la barbe d'une journée comme de trois jours. La charge de la pile dure facilement 2 à 3 semaines. Je le recommande vivement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5881/10 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver Series 5000 S5881/10 Rasoir électrique 100 % étanche

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 

  1. Tests comparatifs avec le Philips série 3000.

  2. Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.