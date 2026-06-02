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Shaver Series 5000 Rasoir électrique 100 % étanche

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Shaver Series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

S5881/10

Shaver Series 5000 Rasoir électrique 100 % étanche

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Manuel d’utilisation

  • PDF fich., 1.9 MB
  • 2 June 2026

Déclaration de conformité européenne

  • PDF fich., 641.3 kB
  • 17 December 2024

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

    • SH71

    SH71
    Têtes de rasage de rechange

    SH71/53
    • Lames SteelPrecision
    • Compatibles avec les rasoirs Series S7000
    • Compatibles avec les rasoirs S5000 de forme angulaire
    • Ne sont pas compatibles avec les rasoirs S5000 de forme arrondie

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