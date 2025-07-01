Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Inscrivez-vous et économisez
Philips Avent Poignées d'apprentissage pour tasse
Plus offert
Soutien
SCF142/00
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Tout (7)
Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Puis-je stériliser mes produits Philips Avent ?
Comment les poignées des tasses Magic fonctionnent-elles ?
Le produit passe-t-il au lave-vaisselle ?
Les poignées d'apprentissage Philips Avent sont-elles compatibles avec l'ensemble des biberons et des tasses ?