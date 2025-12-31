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  • Nettoyage et entretien faciles des accessoires d'alimentation
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Plus offert 

Philips AventBiberon et goupillon de nettoyage

SCF145/06

Nettoyage et entretien faciles des accessoires d'alimentation
Le goupillon de biberon Philips Avent est doté d'une tête spécialement recourbée et d'un manche moulé pour un nettoyage efficace de tout type de biberons, de tétines et d'autres accessoires d'alimentation. Les poils nombreux et très serrés les uns contre les autres durent longtemps et nettoient en toute sécurité en évitant les égratignures.
Voir tous les avantages

Brosse de nettoyage Avent

Nettoyage et entretien faciles des accessoires d'alimentation

  • Accessoires pour biberons

Goupillon avec tête de brosse recourbée pour un nettoyage facile

Goupillon avec tête de brosse recourbée pour un nettoyage facile

Brosse à tête recourbée et manche moulé pour le nettoyage méticuleux de tous les biberons à col large, tétines et accessoires d'alimentation.

Conception unique du manche et de l'embout

Brosse à tête recourbée et manche moulé pour le nettoyage méticuleux de tous vos biberons à col large. L'extrémité courbée vous permet de nettoyer l'intérieur des tétines.

Poils très serrés les uns contre les autres qui assurent un nettoyage minutieux sur la durée

Les poils très serrés les uns contre les autres durent longtemps et permettent de nettoyer minutieusement tous vos biberons, tétines et autres accessoires d'allaitement.

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