Garantie de 2 ans
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SCF145/06
Accessoires pour biberons
Brosse à tête recourbée et manche moulé pour le nettoyage méticuleux de tous les biberons à col large, tétines et accessoires d'alimentation.
Brosse à tête recourbée et manche moulé pour le nettoyage méticuleux de tous vos biberons à col large. L'extrémité courbée vous permet de nettoyer l'intérieur des tétines.
Les poils très serrés les uns contre les autres durent longtemps et permettent de nettoyer minutieusement tous vos biberons, tétines et autres accessoires d'allaitement.
Notation globale