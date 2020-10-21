Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Offre de bienvenue : -10 %*
Biberons et tétines
Toutes les séries
Philips Avent Biberon et goupillon de nettoyage
Plus offert
Soutien
SCF145/06
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Eco passport - English (US)
Tout (2)
Le produit passe-t-il au lave-vaisselle ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Service et échange
Obtenez un service pour votre produit endommagé ou remplacez-le
Communiquer avec Philips
Nous sommes heureux de vous aider