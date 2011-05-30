Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF184/63
Conçue pour favoriser un bon développement oral
La sucette orthodontique Philips Avent a été conçue pour favoriser un bon développement bucco-dentaire. Toutes nos sucettes sont fabriquées en silicone, sans goût ni odeur. Les coloris peuvent varier.
0-6 mois
Téterelle de forme naturelle pour permettre le positionnement naturel de la langue de bébé
Conserve les téterelles propres et saines.
La téterelle orthodontique avancée, avec « ailettes » spécifiques, réduit la pression sur les gencives et les dents en formation. Les ailettes augmentent la surface de contact afin de mieux répartir la pression générée par la succion du bébé, pour qu'elle soit moins forte sur chaque dent.
Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité
Récompenses
Notation globale
Ne suspendez pas la sucette au cou de votre enfant en raison des risques de strangulation que cela comporte.