Garantie de 2 ans
SCF349/18
Téterelle ultra-ferme
Orthodontique et sans BPA
Lot de 2
18 mois et +
Les trous d'aération extra larges aèrent la peau de votre bébé pour la garder au sec tout en l'apaisant.
La téterelle extra-ferme respecte la forme naturelle du palais, des dents et des gencives.
Nous choisissons consciemment le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s'agit d'un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances actives endocriniennes (telles que le BPA) et d'allergènes.
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.