Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Offre de bienvenue : -10 %*
Sucettes
Toutes les séries
Philips Avent ultra air Sucette
Soutien
SCF349/18
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Tout (11)
J'ai suivi l'actualité sur les sucettes et le BPA. Comment pouvez-vous garantir que les sucettes Philips Avent sont sans BPA ?
Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Comment stériliser ma sucette Philips Avent ?
Comment éliminer l'eau d'une sucette Philips Avent ?
Combien de temps s'utilise une sucette Philips Avent ?
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Service et échange
Obtenez un service pour votre produit endommagé ou remplacez-le
Communiquer avec Philips
Nous sommes heureux de vous aider