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  • Réchauffage intelligent et simple
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Philips Avent PremiumChauffe-biberon rapide

SCF358/00

3
| (2) Critiques

1 récompense

Réchauffage intelligent et simple
Réchauffez vos biberons en quelques minutes grâce à ce chauffe-biberon qui gère la température pour vous. Le capteur de contrôle intelligent de la température adapte automatiquement la procédure de chauffe du chauffe-biberon pour un réchauffage rapide et uniforme.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Ne préparez plus les repas de votre bébé au hasard

Réchauffage intelligent et simple

  • Chauffe uniformément sans points chauds

  • Réchauffage rapide et mode de décongélation

  • Convient pour le lait et les aliments pour bébé

Le contrôle intelligent de la température sélectionne le mode de chauffage idéal

Le contrôle intelligent de la température sélectionne le mode de chauffage idéal

Définissez le volume de lait, appuyez sur Démarrer, et laissez le capteur de température intelligent se charger du reste. Il détecte la température initiale du lait et le réchauffe jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée, qu'il maintient jusqu'à 60 minutes.

Fonction de décongélation pour le lait et les petits pots congelés

Fonction de décongélation pour le lait et les petits pots congelés

Vous aimez garder des repas d'avance au congélateur ? Le chauffe-biberon décongèle rapidement le lait et les petits pots pour bébé.

Réchauffe le lait comme les petits pots pour bébé

Réchauffe le lait comme les petits pots pour bébé

Lorsque votre bébé est prêt à passer aux aliments solides, le chauffe-biberon décongèle et réchauffe également les petits pots.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

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Récompenses

  • Award image PBTAWARD15

Notation globale

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3.0

sur 5

2

Critiques

4
3
2

01/08/2020

Canada

Canada

Ultra efficace.

Thé material that Avent uses To build this product was indestructible.

Avantages

Efficacity

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Premium SCF358/00 Chauffe-biberon rapide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Premium SCF358/00 Chauffe-biberon rapide

01/05/2023

Canada

Canada

Bon pendant 1 semaine

Le chauffe-biberon a fonctionné pendant 1 semaine par la suite il a commencé a prendre de plus en plus de temps pour chauffer le lait. Chauffer un biberon me prends le triple du temps mentionné et il est impossible de faire chauffer un lait après avoir fait chauffer une purée. Je dois attendre au moins 1 heure le temps que le chauffe-biberon revienne à la température de la pièce. Les chiffres pour régler la température s'efface. J'essaie de faire affaire avec le service à la clientèle mais c'est très complexe. Je vais donc changer de marque sans aucun remboursement pour leur produit défectueux.

Inconvénients

ne chauffe pas, les chiffres s'effacent

Cet avis a été rédigé pour Premium SCF358/00 Chauffe-biberon rapide

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 

  1. Pour 150 ml de lait à une température de 22 °C dans un biberon Philips Natural de 260 ml