Garantie de 2 ans
SCF358/00
Chauffe uniformément sans points chauds
Réchauffage rapide et mode de décongélation
Convient pour le lait et les aliments pour bébé
Définissez le volume de lait, appuyez sur Démarrer, et laissez le capteur de température intelligent se charger du reste. Il détecte la température initiale du lait et le réchauffe jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée, qu'il maintient jusqu'à 60 minutes.
Vous aimez garder des repas d'avance au congélateur ? Le chauffe-biberon décongèle rapidement le lait et les petits pots pour bébé.
Lorsque votre bébé est prêt à passer aux aliments solides, le chauffe-biberon décongèle et réchauffe également les petits pots.
Récompenses
3.0
sur 5
2
Critiques
Mrobertvr6ttt
01/08/2020
Canada
Ultra efficace.
Thé material that Avent uses To build this product was indestructible.
Avantages
Efficacity
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Premium SCF358/00 Chauffe-biberon rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Premium SCF358/00 Chauffe-biberon rapide
bobby2623
01/05/2023
Canada
Bon pendant 1 semaine
Le chauffe-biberon a fonctionné pendant 1 semaine par la suite il a commencé a prendre de plus en plus de temps pour chauffer le lait. Chauffer un biberon me prends le triple du temps mentionné et il est impossible de faire chauffer un lait après avoir fait chauffer une purée. Je dois attendre au moins 1 heure le temps que le chauffe-biberon revienne à la température de la pièce. Les chiffres pour régler la température s'efface. J'essaie de faire affaire avec le service à la clientèle mais c'est très complexe. Je vais donc changer de marque sans aucun remboursement pour leur produit défectueux.
Inconvénients
ne chauffe pas, les chiffres s'effacent
Cet avis a été rédigé pour Premium SCF358/00 Chauffe-biberon rapide
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Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.
Pour 150 ml de lait à une température de 22 °C dans un biberon Philips Natural de 260 ml