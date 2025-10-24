Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Offre de bienvenue : -10 %*
Chauffe-biberons et stérilisateurs
Toutes les séries
Philips Avent Premium Chauffe-biberon rapide
Soutien
SCF358/00
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Déclaration de conformité britannique - English (US)
Eco passport - English (US)
Tout (6)
Compatibilité (1)
Fonctionnalités (1)
À quelle fréquence dois-je détartrer mon chauffe-biberon Philips Avent ?
Mon chauffe-biberon peut-il décongeler du lait maternel ou des petits pots ?
Quelle quantité d'eau dois-je ajouter au chauffe-biberon Avent ?
Comment détartrer mon chauffe-biberon Philips Avent ?
Combien de temps faut-il à mon chauffe-biberon pour chauffer le lait ?
Quels biberons tiennent dans mon chauffe-biberon Philips Avent ?
Les temps de chauffe sont différents pour une même quantité de lait
La totalité du voyant de progression clignote pendant le réchauffage de petits pots
Mon chauffe-biberon Philips Avent présente des taches blanches ou marron
Le lait de mon chauffe-biberon Philips Avent est trop chaud ou trop froid
Mon chauffe-biberon Philips Avent met trop de temps à réchauffer le lait ou les aliments
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Service et échange
Obtenez un service pour votre produit endommagé ou remplacez-le
Communiquer avec Philips
Nous sommes heureux de vous aider