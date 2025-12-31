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Plus offert 

Philips AventBiberon Classique+

SCF560/37

2 Récompenses

Éprouvé en clinique pour atténuer les coliques et l'inconfort*
Le système d'aération Airflex de notre biberon Classique+ est conçu pour réduire au minimum les interruptions d'alimentation et l'inconfort. La valve anticoliques intégrée permet de ventiler l'air dans le biberon et de le soustraire de la digestion de bébé.
Voir tous les avantages

Conçu pour permettre une alimentation ininterrompue

Éprouvé en clinique pour atténuer les coliques et l'inconfort*

  • 3 biberons

  • 125 ml (4 oz)

  • Tétine pour nouveau-né

  • À partir de la naissance

Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.

60 % d'irritabilité en moins la nuit*

60 % d'irritabilité en moins la nuit*

Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*

Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.

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Avis de non-responsabilité

  1. Les bébés âgés de 2 semaines nourris avec un biberon Philips Avent montraient moins de signes de coliques et considérablement moins d'agitation pendant la nuit par rapport à ceux nourris avec un biberon de la concurrence.

  2. Conception de la tétine éprouvée pour prévenir l'affaissement, l'ingestion d'air associée et les interruptions d'allaitement.

  3. Que sont les coliques et comment affectent-elles les bébés? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant l'allaitement, qui crée une gêne dans le système digestif du bébé. Les symptômes sont des pleurs et de l'irritation.