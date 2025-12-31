Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF560/37
3 biberons
125 ml (4 oz)
Tétine pour nouveau-né
À partir de la naissance
Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.
Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*
La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.
Récompenses
Notation globale
Les bébés âgés de 2 semaines nourris avec un biberon Philips Avent montraient moins de signes de coliques et considérablement moins d'agitation pendant la nuit par rapport à ceux nourris avec un biberon de la concurrence.
Conception de la tétine éprouvée pour prévenir l'affaissement, l'ingestion d'air associée et les interruptions d'allaitement.
Que sont les coliques et comment affectent-elles les bébés? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant l'allaitement, qui crée une gêne dans le système digestif du bébé. Les symptômes sont des pleurs et de l'irritation.