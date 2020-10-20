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Comment les poignées des tasses Magic fonctionnent-elles ?
La tasse peut-elle contenir des boissons gazeuses, des liquides épais ou des boissons chaudes ?
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