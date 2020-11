Complètement interchangeable avec toute la gamme des produits Philips Avent

Les gobelets, les becs et les poignées peuvent être utilisés avec toute la gamme des produits Philips Avent et être fixés directement aux tire-laits; vous pouvez également utiliser la tétine au lieu du bec lors de la tétée. Le bec souple et les poignées peuvent être également ajoutés au biberon d'allaitement pour permettre une transition facile du biberon au gobelet.