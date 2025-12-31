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  • Propre où que vous soyez
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Philips AventTasses pour tout-petits

SCF600/12

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Propre où que vous soyez
La tasse pour jeunes enfants Philips Avent facilite le passage du biberon à la tasse. Le clapet de protection protège le bec à la perfection, même lors de vos déplacements. Qu'elle soit secouée ou jetée en l'air, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour votre enfant.
Voir tous les avantages

Anti-fuites, pratique

Propre où que vous soyez

  • 200 ml

  • Bec souple (6 mois et +)

  • Avec poignées

Bec souple avec valve anti-fuites brevetée

Bec souple avec valve anti-fuites brevetée

La valve brevetée de la tasse Philips Avent permet de contrôler le débit et d'éviter les fuites même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.

Bec souple pour une transition aisée

Bec souple pour une transition aisée

Le bec souple est idéal pour la transition du sein ou du biberon à la tasse

Poignées ergonomiques pour le confort des petites mains

Poignées ergonomiques pour le confort des petites mains

L'ergonomie des poignées a été pensée spécialement pour le confort des petites mains. Les poignées sont faciles à mettre en place et à retirer, ce qui permet d'utiliser les tasses avec ou sans poignées.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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