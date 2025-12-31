Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF600/12
200 ml
Bec souple (6 mois et +)
Avec poignées
La valve brevetée de la tasse Philips Avent permet de contrôler le débit et d'éviter les fuites même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.
Le bec souple est idéal pour la transition du sein ou du biberon à la tasse
L'ergonomie des poignées a été pensée spécialement pour le confort des petites mains. Les poignées sont faciles à mettre en place et à retirer, ce qui permet d'utiliser les tasses avec ou sans poignées.
Récompenses
Notation globale