Propre où que vous soyez

La tasse pour jeunes enfants Philips Avent facilite le passage du biberon à la tasse. Le clapet de protection protège le bec à la perfection, même lors de vos déplacements. Qu'elle soit secouée ou jetée en l'air, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour votre enfant.