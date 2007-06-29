Garantie de 2 ans
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SCF602/02
Passage facilité du biberon à la tasse
Qu'elle soit secouée, jetée en l'air ou posée sur le côté, la tasse Philips Avent sans bisphénol-A (BPA) ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé. Le bec doté d'une valve anti-fuites s'adapte aux biberons qui deviennent ainsi anti-fuites.
260 ml (x 2)
Tasse anti-fuites (12 mois et +)
En déplacement, le capuchon à déclic protège le bec et permet un transport sans fuites
Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.
Bec résistant aux mordillements destiné aux enfants sachant boire à la tasse, idéal pour les premières dents
Récompenses
Notation globale