Passage facilité du biberon à la tasse

Qu'elle soit secouée, jetée en l'air ou posée sur le côté, la tasse Philips Avent sans bisphénol-A (BPA) ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé. Le bec doté d'une valve anti-fuites s'adapte aux biberons qui deviennent ainsi anti-fuites.