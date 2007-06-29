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Philips AventTasses pour tout-petits

SCF602/02

1 récompense

Passage facilité du biberon à la tasse

Qu'elle soit secouée, jetée en l'air ou posée sur le côté, la tasse Philips Avent sans bisphénol-A (BPA) ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé. Le bec doté d'une valve anti-fuites s'adapte aux biberons qui deviennent ainsi anti-fuites.

Voir tous les avantages

Anti-fuites, pratique

Passage facilité du biberon à la tasse

  • 260 ml (x 2)

  • Tasse anti-fuites (12 mois et +)

Le couvercle de protection protège le bec

Le couvercle de protection protège le bec

En déplacement, le capuchon à déclic protège le bec et permet un transport sans fuites

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.

Bec dur convenant aux enfants de 12 mois et +

Bec dur convenant aux enfants de 12 mois et +

Bec résistant aux mordillements destiné aux enfants sachant boire à la tasse, idéal pour les premières dents

Spécificités Techniques

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