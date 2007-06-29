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Philips Avent VIASystème d'allaitement Avent

SCF610/05

Système de conservation pratique Philips Avent

Le système de conservation multifonctionnel Philips Avent est conçu pour évoluer avec votre bébé et vous fait gagner de la place. Il vous permet d'utiliser le même pot pour conserver votre lait ou des aliments pour bébé. S'adapte à tous les tire-lait et tétines Philips Avent.

Voir tous les avantages

Pot pour le stockage du lait

Système de conservation pratique Philips Avent

  • Lait maternel

Facile à organiser

Facile à organiser

Ecrivez directement dessus pour un meilleur suivi des dates et des contenus

S'adapte à tous les tire-lait et à toutes les tétines Philips Avent

Utilisez l'adaptateur pour tirer votre lait et le donner à votre bébé dans le même pot

Peut aller au réfrigérateur/congélateur

Les pots Philips Avent peuvent être conservés au réfrigérateur ou au congélateur et passent au lave-vaisselle.

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