Garantie de 2 ans
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SCF610/05
Système de conservation pratique Philips Avent
Le système de conservation multifonctionnel Philips Avent est conçu pour évoluer avec votre bébé et vous fait gagner de la place. Il vous permet d'utiliser le même pot pour conserver votre lait ou des aliments pour bébé. S'adapte à tous les tire-lait et tétines Philips Avent.
Lait maternel
Ecrivez directement dessus pour un meilleur suivi des dates et des contenus
Utilisez l'adaptateur pour tirer votre lait et le donner à votre bébé dans le même pot
Les pots Philips Avent peuvent être conservés au réfrigérateur ou au congélateur et passent au lave-vaisselle.
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Notation globale