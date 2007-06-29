Garantie de 2 ans
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SCF615/10
Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile
Le système de conservation Philips Avent est un système de conservation polyvalent qui permet un gain de place. Il est conçu pour s'adapter à l'âge de votre bébé. Utilisez le même pot pour conserver du lait maternel et la purée de votre bébé. Compatible avec tous les tire-laits et tétines Philips Avent.
180 ml
Pour conserver et transporter en toute sécurité
Stockez le lait ou la purée de votre bébé dans les pots de conservation pour lait maternel Philips Avent. Placez-les au réfrigérateur ou au congélateur.
Idéal en déplacement. Vous pouvez facilement transporter la nourriture de votre bébé avec vous lorsque vous sortez.
Notation globale