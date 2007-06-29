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Philips Avent VIAPots de rechange Avent

SCF615/10

Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile

Le système de conservation Philips Avent est un système de conservation polyvalent qui permet un gain de place. Il est conçu pour s'adapter à l'âge de votre bébé. Utilisez le même pot pour conserver du lait maternel et la purée de votre bébé. Compatible avec tous les tire-laits et tétines Philips Avent.

Voir tous les avantages

Pot de conservation du lait

Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile

  • 180 ml

Système avec couvercles vissables hermétiques

Système avec couvercles vissables hermétiques

Pour conserver et transporter en toute sécurité

Stockez la nourriture de votre bébé

Stockez le lait ou la purée de votre bébé dans les pots de conservation pour lait maternel Philips Avent. Placez-les au réfrigérateur ou au congélateur.

Transportez la nourriture de votre bébé avec vous

Idéal en déplacement. Vous pouvez facilement transporter la nourriture de votre bébé avec vous lorsque vous sortez.

Spécificités Techniques

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