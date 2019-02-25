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  • Conservez le lait maternel en toute sécurité
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Philips AventPots de conservation du lait maternel

SCF618/10

3
| (1) Évaluation
Conservez le lait maternel en toute sécurité
Extrayez votre lait, conservez-le et nourrissez votre bébé grâce à notre nouveau pot de stockage. Stérilisez et réutilisez le pot avec le tire-lait ou les tétines Philips Avent. Une multitude d'options s'offrent à vous en un seul système!
Voir tous les avantages
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Avec couvercle antifuite

Conservez le lait maternel en toute sécurité

  • Comprend adaptateurs pratiques

  • 180 ml/6oz

  • 10 pièces

Pour conserver et transporter en toute sécurité

Pour conserver et transporter en toute sécurité

Le couvercle des pots de conservation Philips Avent est parfaitement étanche, pour une conservation et un transport en toute sécurité.

Pour gérer facilement les dates et les contenus

Pour gérer facilement les dates et les contenus

Pour suivre facilement les dates et les contenus.

Pour gérer facilement les dates et les contenus

Pour un rangement facile.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.0

sur 5

1

Évaluation

5
4
2
1

25/02/2019

Canada

Canada

Déçue

Malheureusement les couvercles ferment mal et ne sont pas étanches et le lait coule....

Cet avis a été rédigé pour SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel

Cet avis a été rédigé pour SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel

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  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 