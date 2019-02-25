Garantie de 2 ans
SCF618/10
Comprend adaptateurs pratiques
180 ml/6oz
10 pièces
Le couvercle des pots de conservation Philips Avent est parfaitement étanche, pour une conservation et un transport en toute sécurité.
Pour suivre facilement les dates et les contenus.
Pour un rangement facile.
3.0
sur 5
1
Évaluation
Aall
25/02/2019
Canada
Déçue
Malheureusement les couvercles ferment mal et ne sont pas étanches et le lait coule....
Cet avis a été rédigé pour SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel
Cet avis a été rédigé pour SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.